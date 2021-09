¡Golpe al reguetón! Tatiana 'explota' en contra del género urbano; dice que promueven la misoginia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más Tatiana, la cantante de música infantil, se pronuncia en contra del género urbano pues asegura su contenido no es apto para los niños.

En una entrevista retomada por el programa De primera mano la famosa cantante mexicana mencionó que sería buena idea que existiera una ley para reglamentar este tipo de temas.

'La reina de los niños' volvió a manifestar su descontento de acuerdo al mencionado tema, señalando que debería ser estrictamente regulado, al menos en algunas ocasiones.

Estoy de acuerdo en la libertad de expresión, pero hay cosas que está hasta ilegal cantarlas, cuando estás promoviendo la misoginia y el maltrato, pues es ilegal no se debería de poner, ahora, si lo quieren poner en redes sociales pues eso está abierto. De repente estás en un restaurante y no tienes porqué estar viendo algo que no debe tu familia, o escuchando una letra misógina", dijo.

No es la primera vez que un artista se pronuncia en contra del reguetón pues, cabe recordar que hace un tiempo Alex Sintek Alex Syntek también dijo que el género urbano no le gusta y que no lo considera música.

