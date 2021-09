¡La hicieron llorar! Galilea Montijo y Legarreta humillan a conductora de 'Hoy': "Pin... vieja loca"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 17 de septiembre se vivieron momentos de tensión y polémica en el programa Hoy debido a un problema que hubo entre las conductoras Shanik Berman y Maryfer Centeno y al que se sumaron Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

Resulta que la afamada periodista rubia se lanzó en contra de su colega grafóloga por confesar que le pidió permiso a su esposo para participar en Las Estrellas Bailan en Hoy y además de que le dijo de todo frente a frente, a sus espaldas también la tachó de ser una "retrógrada" y "esclava" y la humilló al aire.

Posteriormente, mandaron a la nota en donde Berman destroza a Maryfer por consultar a su esposo su participación en el reality: ¿Te volviste loca? ¿cómo puedes hacer eso? ¿cómo te atreves? a decir en pleno 2021 que vas a pedir permiso para bailar, le estás dando un mal ejemplo a las mujeres".

Centeno aseguró que lo que ella hizo es decisión propia y nadie debe opinar, por lo que Shanik no tuvo más que ofrecerle disculpas.

No me estás citando de forma textual, estás sacando las cosas de contexto, eso es haleboso, ventajoso y temerario", dijo la especialista en letras.

Posteriormente, Shanik se presentó en la pista de baile y no ejecutó un buen número, pero se defendió diciendo: "Es que me dieron un bajonazo ahorita ¿con qué alegría voy a bailar".

Andrea Legarreta de inmediato tomó la palabra y le dijo todas sus verdades en vivo, por lo que esta terminó llorando.

En primera, te quiero mucho, pero... no te mereces hacer este numerito, es una mujer madura, tienes nietas y no les puedes dar este ejemplo de que por cualquier cosa me tiro al suelo, eres más que eso por amor de Dios, es berrinchuda como una niña berrinchuda, ya en buena onda", dijo la esposa de Erik Rubín furiosa.