¡Lo sacan del clóset! Tras 'veto' de Televisa y rechazo de TV Azteca, exhiben a Marco Antonio Regil

Ciudad de México.- Tras triunfar en Televisa durante décadas y alejarse de la televisión luego de un supuesto rechazo de TV Azteca y abandonar Telemundo, habrían 'sacado del clóset' al conductor Marco Antonio Regil.

En el más reciente episodio de La Cotorrisa, uno de los podcast más famosos de México, los youtubers y conductores Ricardo Pérez y Slobotzky balconearon a todos en TV Azteca y uno de ellos exhibió que Marco Antonio Regil presuntamente sería gay.

Así lo contó el youtuber Alejandro Zúñiga, quien en su programa de YouTube mencionó que en el episodio titulado 'Mi cubrebocas huele a cloro', ambos comediantes dejaron en evidencia a Regil y a TV Azteca por no seguir las medidas contra el Covid-19.

Todo empezó cuando platicaban sobre la pandemia y lo mucho que se han cuidado para no contagiarse de Covid-19 y para proteger a todo su equipo de trabajo.

Ahí fue cuando recordaron la vez que los invitaron a TV Azteca al programa La Resolana, conducido por el conductor de Venga la Alegría 'El Capi' Pérez, y juraron que ahí seguro se contagiaban, pues contaron que nadie en la empresa seguía las medidas sanitarias.

Yo llegué a TV Azteca y parecía la Central de Abastos... en pleno Covid-19, dije: ¡¿qué está pasando?'. 'No, aquí no creemos en el Covid, así dice Salinas Pliego' (ríe) Wey, sí tenían esa filosofía", criticó Slobotzky.

"Me impresionó cuando llegabas al área de comida y decías: 'A la ver... nadie lo trae puesto'", mencionó Ricardo y Slobotzky agregó: "Todos formados con el cubrebocas en la oreja, dije '¿qué está pasando?'".

Posteriormente, ya cuando cambiaron de tema, Slobotzky sacó a relucir en la conversación la supuesta orientación sexual de Regil. Mientras que Ricardo aseguraba que llevaba "30 años viéndose de 30", él interrumpe para decir:

Para mí, que Marco Antonio no ha querido salir del clóset, creo yo... Nada tiene que ver", dice entre risas.

"¿Por qué lo saqué a flote? Todavía no sé... no pero, ¿no creerías que es gay?", le pregunta a Ricardo y él le dice: "No, no se me había...".

Para mí que sí es gay pero no lo ha querido decir porque ya sabes, Televisa en los 80's", menciona.

Ambos criticaron a las televisoras al hacerlas responsables de que haya muchos artistas que no quieran hablar públicamente de su orientación sexual, pues temen que esto les limite sus ofertas laborales, o al menos de volverlas más difíciles de conseguir.

Esque a ver, eso es un concepto real... que las televisoras y productoras no le dan las mismas oportunidades a lesbianas y a gays (...) todavía no, ¿sino por qué lo seguirían escondiendo? Eso todavía pasa... en las novelas que ven, sepan que 4 de los personajes que están viendo ahí no pueden ser quien son porque sino los corren", dijo Ricardo.

"Yo veo La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho y ves al pobre actor del CEA, un tremendo gay queriendo actuar como heterosexual (...) es como ¡wey! denle un papel de gay a ese cab... o enséñenle a actuar como heterosexual", finalizó Slobotzky.

Se desconoce cuál es la verdadera orientación sexual del conductor originario de Tijuana, sin embargo, él no se ha pronunciado sobre el tema por lo que el que sea homosexual es solo un rumor.

A Regil nunca se le ha conocido una novia formal, por lo que los rumores sobre esto han circulado desde hace tiempo. En diciembre pasado, el reconocido conductor se sinceró en una entrevista para el programa Hoy y explicó que a sus 51 años estaba soltero pues luego de permanecer en confinamiento por meses, no había podido socializar.

Sin Covid no salía, con Covid menos...", dijo entonces.

La carrera de Marco Antonio Regil en Televisa y el supuesto rechazo de TV Azteca

Luego de triunfar por más de 20 años en Televisa y perder su exclusividad con la empresa en 2017, se dijo que Marco Antonio Regil habría intentado llegar a TV Azteca pero presuntamente fue rechazado.

El conductor fue titular en exitosos programas de Las Estrellas como Atínale al precio, Teletón, Mi sueño es bailar y 100 mexicanos dijeron, sin embargo, tras quedarse sin su exclusividad, se rumoró que Regil buscó nuevas oportunidades en el Ajusco.

Se dijo hace algunos años que tendría la conducción del reality La Academia, pero esto no se concretó. Ante la falta de oportunidades en México, Regil se fue a vivir a Estados Unidos y se integró a Telemundo para conducir Un Nuevo Día.

En 2019, dejó el matutino para perseguir otros proyectos alejados de la televisión. Tras la muerte de su madre, Regil explicó que su salida del programa obedecía a su deseo de seguir desarrollándose como orador motivacional.

En el 2020, con el estreno de Minuto Para Ganar VIP, se dijo que Regil buscaba regresar a Televisa pues él ya lo había conducido años atrás, sin embargo, eligieron a Héctor Sandarti, por lo que se rumoró que vetaron a Regil al impedirle su regreso.

El conductor decidió emprender proyectos personales y ahora está alejado de la TV, pero tiene un podcast que está cobrando popularidad, en donde habla del wellness en general y ha entrevistado a famosos como Yordi Rosado, Rommel Pacheco y Michelle Renaud.

Fuente: Canal de YouTube de Alejandro Zúñiga, Slobotzky e Instagram @marcoantonioregil