¡Lucha por su vida! Tras despido de Televisa y ser 'desahuciada', Lolita Ayala da devastadora noticia

Ciudad de México.- La conductora Lolita Ayala, quien por 30 años estuvo al aire en el noticiero Las Noticias, fue despedida en 2016 luego de perder su exclusividad y estar 46 años en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El periodista de espectáculos Álex Kaffie reportó este viernes en su columna que la periodista estaba muy mal de salud, pues filtraron un VIDEO de la periodista cargando un tanque de oxígeno y moviéndose con la ayuda de varias personas pues no podía caminar por si sola.

Me entero que Dolores Ayala no se halla bien de salud. La periodista atraviesa lamentablemente por días de enfermedad. Personas que coincidieron con ella en Polanco en recientes días la vieron con mal semblante, apoyándose en dos personas para caminar y conectada a un tanque de oxígeno portátil", explicó.

Y esque la conductora ha estado varios años fuera de la televisión desde su inesperado despido de la televisora de San Ángel. Cuando visitó Venga la Alegría de TV Azteca el año pasado, confesó:

Me llamaron y me dijeron que habría cambios y que en los cambios estaba el noticiero y llega el final de una carrera. Me duró mucho, 46 años", dijo.