¿Molesta? Abuela de Laura Zapata 'empeora'; la actriz envía mensaje a Thalía: "No hay dinero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Doña Eva Mange, abuela de Thalía y Laura Zapata, sigue luchando por recuperar su salud; pues luego de las anomalías que presentaba al regresar a la casa de la reconocida villana de las telenovelas, ahora se encuentra luchando con otras lesiones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

"Tiene fracturada las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piecito, fisura en una rodilla... y buen tengo que trabajar, estando haciendo mis programas de MasterChef, de repente veo la noticia. La primera pareja (de enfermeros) no me dijo nada, hasta que hicieron cambios me dijeron '¡señora mire cómo está su abuelita!' y dije '¿qué?', el pie todo morado, hinchado", contó

Zapata.

La actriz manifestó en entrevista para el programa Ventaneando que ha tenido que cambiar constantemente de enfermeros por esta razón, por lo que reprochó a los profesionales de la salud por sus acciones.

Hago un llamado a los enfermeros, ¡cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia, ética!... ¡Solo van por la lana!, ¡es tremendo!, espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen".

Al escuchar que los conductores del programa le señalaban lo complicado que debe ser tener una responsabilidad de este tipo sola, Laura agradeció el apoyo monetario de su famosa hermana, pero señaló:

"Pues sí, nada más en mí, Thalía de lejos ha sido generosa, hay una cuestión económica por nuestra abuela, yo también que pagar todos los gastos, toda la comida, toda la luz, todo lo que se me ha ido al cielo, porque ella también está pasando por un momento difícil económico, entonces ella paga algunas cosas, está presente, pero no hay dinero que pague el tiempo, el desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre.

Pero la única que participa es Thalía de manera económica, no con todo, porque luego dicen que mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela", indicó.

Fuente: Agencia México