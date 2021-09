¿Renuncia a 'Hoy'? Andrea Legarreta se despide tras 32 años en Televisa y deja en shock

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy Andrea Legarreta, quien lleva más de 20 años al frente del matutino, causó polémica al recordar la vez que habló de su última voluntad, encendiendo alarmas.

La esposa de Erik Rubín, quien lleva 32 años en Televisa, se puso reflexiva al recordar el repentino fallecimiento de la productora Magda Rodríguez, quien murió el pasado mes de noviembre por un shock hipovolémico.

y reveló que ya le comunicó a su familia lo que desea que se haga cuando llegue el momento de su muerte y que tiene listo su testamento: "Mis hijas saben que lo que más amo en la vida, a parte de ellas, obvio, es viajar. Para mí eso es vida

En esa entrevista publicada en el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, la también actriz había sido muy específica en cuanto a su velorio: no le gustaría que nadie fuera vestido de negro.

Cuando yo me vaya, que me iré como de 100, es lo que yo les digo... no me gustaría invitar a nadie a mi velorio, pero como yo no voy a decidirlo, les digo: quiero que vayan de blanco", confesó la presentadora.