Shock en Televisa: Tras revelar que está en ruina, Rafael Inclán confiesa ¿que abusó de mujeres?

Ciudad de México.- Rafael Inclán, primer actor de Televisa que hace poco confesó que no tiene dinero ni para morir, causó fuerte controversia debido a las polémicas declaraciones sobre Gonzalo Peña, quien fue involucrado en la violación de la actriz Daniela Berriel.

Hace un par de meses el artista mexicano confesó al programa Hoy que pese a su fama en cine, teatro y televisión y haber ganado mucho dinero durante su carrera, no tiene dinero, ni para heredarle a sus hijos.

No me arrepiento (de gastarme todo), los que deben sufrir son los que voy a heredar, yo no me arrepiento de nada... el problema es de los que queden", dijo en aquel entonces.