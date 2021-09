Adiós 'Hoy': En la ruina y sin trabajo en Televisa, desaparecido actor vuelve ¿a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y conductor español Lisardo, quien formó parte del programa Hoy y estuvo en las filas de Televisa durante casi 20 años hasta que se le retiró la exclusividad, regresa a la televisora con fuerte aclaración, sin embargo, no vuelve al matutino.

El actor, quien tiene nacionalidad mexicana, confirmó que volverá a los foros de televisión para continuar su carrera en la actuación y no en la conducción, pues será parte de la telenovela Contigo Sí, luego de varios meses de ausencia y de estar sin trabajo debido a la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, el también cantante continúa haciendo frente a los señalamientos en su contra después de que su expareja, la actriz Lisset, revelara que no ayudó con la manutención de su hija María durante algún tiempo porque "cayó en quiebra" y no trabajaba.

Por tal motivo, Lisardo reveló su deseo de cumplir con su responsabilidad de padre y así lo manifestó durante la entrevista que brindó al programa Hoy, donde él estuvo como conductor en 2017 pero salió después de un año para ser reemplazado por Paul Stanley.

Yo no soy de huir ni de escaparme, durante un tiempo yo quedé con ella en que me estaba yendo mal y pactamos que me iba a ayudar y me iba apoyar en estos meses de… eso sí por supuesto es cierto, así es la vida, pero yo no quiero darle más cadena al asunto, realmente tiene razón, entonces ya llegó el momento de que me puse a trabajar, ya me pondré al día, no he fallado durante los 10 años que he estado haciendo los pagos que tengo qué hacer y ahora volveremos a hacerlos, así hemos quedado", destacó.

No obstante, el artista confesó que más allá de lo pueda decir la gente en su contra, lo único que le interesa y lo hace cumplir es su hija: "Yo lo único que quiero es que me hija crezca con la sensación de que sus papás fueron lo suficientemente inteligentes emocionalmente como para sacar adelante cualquier cosa que ocurra, no necesitamos una cámara como para que eso se muestre, a mí no me importa lo que pueda decir el público de mi relación con ella, me importa lo que pueda decir mi hija", manifestó.

Aunque llegó a Televisa en el 2004 y participó en telenovelas y unitarios como La Piloto II (2018), Rubí (2020), La Mexicana y el Güero (2020) y Esta historia me suena (2021), el actor perdió su contrato de exclusividad en 2018.

Se dijo que para tener un ingreso extra, el histrión empezó a vender comida para sobrevivir, un platillo típico de España llamado 'Fideuá, sin embargo, aclaró que luego de una larga temporada sin trabajo y de tener problemas económicos ya está de regreso en la televisora San Ángel.

Lisardo reaparecerá en las pantallas de Televisa el próximo 11 de octubre pues forma parte del elenco de la telenovela Contigo Sí, la cual será protagonizada por Alejandra Robles Gil, Brandon Peniche y Danilo Carrera.

