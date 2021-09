Ahogada en llanto y tras 8 años desaparecida, actriz de Televisa deja 'Hoy' y ella la reemplaza

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 17 de septiembre una reconocida actriz, que duró 8 años desaparecida de Televisa, se despidió entre lágrimas del programa Hoy y anunciaron que otra famosa se quedaría con su lugar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Lamentablemente la también conductora y escritora Claudia Silva no podrá seguir buscando una oporunidad en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy debido a que se lesionó y por obvias razones, no puede hacer movimientos bruscos que a veces se requieren en las coreografías.

La doctora me dijo que tengo una distensión del pectoral mayor y entonces no puedes hacer actividad física, le hablé a la producción y les dije que no podía bailar", comentó ahogada en llanto.