¿Se va a TV Azteca? Televisa deja sin trabajo a querida integrante de 'Hoy' por grave razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Filtran un fuerte secreto del programa Hoy de Televisa que podría afectar la segunda temporada de La Estrellas Bailan en Hoy y además revelan que despidieron a una integrante del matutino. ¿Se va a TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esta información salió a la luz en el programa radiofónico Fórmula Espectacular, pues el periodista de espectáculos Joel O'Farrili compartió que la producción del matutino se habría enfrentado a un duro problema económico que repercutiría en la segunda temporada del reality de baile.

La segunda temporada empieza en octubre y ahora mismo hacen la preproducción y están armando todas las historias según me cuentan pero hay una cosa con la que no se contaba y esque desafortunadamente para la producción, según me cuentan, ya rebasaron el presupuesto asignado para el programa este año", dijo.

En el programa conducido por la integrante de Venga la Alegría Flor Rubio, compartió que como invirtieron en dos productos que no se tenían contemplados, los cuales fueron la primera temporada de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' y 'Los chiquillos de Hoy', se habrían agotado el dinero.

Hay un problema de presupuesto y ahora mismo están apretando las tuercas para ver qué van a hacer y cómo solucionarlo. Están reestructurando algunas cosas", agregó.

Además, O'Farrili reveló que también le informaron que tuvieron que despedir de la segunda temporada del matutino a una productora, aunque no pudo confirmar si era debido a la falta de presupuesto o por otra razón.

Me cuentan que tuvo que salir la productora de la primera temporada Carolina Manfredi, quien ya no estará en la segunda. No sé si el tema del presupuesto sea la causa de esta salida pero ya no se contará con los servicios de Carolina en esta segunda temporada. Hay un poquito de caos en ese sentido, ojalá la producción de Andrea Rodríguez lo logre resolver".

Finalmente, también compartieron en el programa que durante la primera temporada había una participante muy famosa a quien presuntamente no le pagaban ni un peso. Se trata de la desaparecida conductora peruana Laura Bozzo, actualmente prófuga de la justicia.

Yo me enteré que en la temporada pasado Laura Bozzo no cobró ni un peso que porque ella lo había hecho como agradecimiento por Magda Rodríguez (DEP) por la vez que un tiempo le dio asilo en su casa (...) y no cobró".

Sin embargo, compartieron quién fue el integrante de esa temporada que se habría casi agotado el presupuesto porque les cobró bastante caro para participar.

El que se acabó el presupuesto fue Pablo Montero porque entró y él sí cobró bastante caro y pues ahí se fue mucho del presupuesto de la primera temporada".

Aunque no pudieron dar la lista de los participantes confirmados en esta próxima temporada, para la cual continúan los castings en el matutino, Gabriel Cuevas compartió a tres famosos que sí estarían.

Yo supe que va Shanik Berman, invitaron a 'El Chino' de 'María de todos los ángeles' y creo que regresa Michelle Vieth", mencionó.

Y además, recordaron que la exjueza de La Academia, Lolita Cortés, también estará de vuelta como jurado: "El jurado también cobra, ahí estará Lola Cortés, imagino cobrará un buen dinerito porque da buenas críticas".

Fuente: Fórmula Espectacular, Twitter e Instagram @programahoy y @lasestrellasbailanenhoy