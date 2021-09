Tras contraer Covid-19 ella y su hijo recién nacido, querida conductora de Televisa da importante noticia

Ciudad de México.- La conductora de Televisa, Jenny García mediante sus redes sociales informó que a pesar de que a su hijo Luca de apenas dos meses le dio fuerte el Covi-19, afortunadamente ya no es portador del virus, por lo que está en etapa de rehabilitación.

En su mensaje indicó que se tuvo que alejar de redes sociales con el fin de poder atender al pequeño quien presentó fuerte síntomas, por que se la pasó administrándole medicamento.

Mi gente bonita ya estoy retomando mi vida de nuevo gracias por todos los mensajes que me llegado de ánimo de todo lo es estado leyendo a veces cuando no me duele la cabeza no saben qué terribles días he pasado", dijo.