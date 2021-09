Tras pelea con Mariana Ochoa, Carlos Espejel revela si está en contra del reggaetón y perreo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor mexicano Carlos Espejel aclaró que no considera al perreo y al reggaetón como algo malo, sino que, simplemente es adecuado para cierta edad y no para un público infantil que no conoce aún sobre las experiencias que se hablan en las letras.

Después de que el actor participara como juez en el show Los Chiquillos de Hoy de Televisa, se generó cierta polémica cuando lanzó un comentario contra Mariana Ochoa, luego de que la cantante defendiera el hecho de que está bien que los niños bailen reggaetón, algo que desaprueba Espejel.

"No es que sean malas las cosas, sino el mal uso de ellas. No creo que el perreo esté mal y que haya que quitarlo, pero es adecuado solo en cierto sector, cierto público y para el público infantil hay muchas canciones muy bonitas, que van mucho más adecuadas a su edad y las pueden entender mejor".

Las canciones de perreo que hablan de desamor, pues un niño aún no ha vivido esa experiencia y no tiene un archivo en su cabeza de cómo puede interpretar ese desamor o una borrachera, eso difícilmente lo va a poder interpretar un niño, si creo que hay que darles lo que los niños puedan entender", señaló.

Para Carlitos, como le dicen de cariño, es muy importante la educación que se les imparta a los niños, tanto en las instituciones escolares, como en casa, y comenta que tampoco se les debe de prohibir, pero si enseñar por qué no es algo adecuado a su edad.

"También sucede que, todo lo que prohíbes se vuelve mucho más atractivo, así que tampoco, yo no creo en una educación de prohibición, sino al contrario una educación en donde se enseñe a diferenciar las cosas, en donde se diga esto no es apropiado. Considero que se deben de poner límites y explicar perfectamente el porqué de ello", enfatizó.

La enseñanza no es un tema nuevo para el también comediante, que inició su carrera siendo un niño en la serie de televisión Chiquilladas, en donde le dio vida a Chiquidrácula y también hizo parodia de Cantinflas, con su personaje Carlinflas. Espejel explica que hace 20 años inauguró una escuela de actuación para niños, en donde implementa un plan de estudios para que sus estudiantes puedan aprender la actuación.

Y es ese tipo de enseñanza, lo que intentó transmitir en el reality show que formó parte del programa de televisión Hoy. Durante 7 semanas que duró el reto infantil de 12 participantes, Julio de 5 años de edad, originario de Tizayuca, estado de Hidalgo, se llevó el triunfo y se convirtió en el 'Chiquillo de oro', por mostrar sus dotes de bailarín.

Fuente: El Universal