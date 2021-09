Horario y dónde ver EN VIVO los Premios Emmy 2021 este domingo 19 de septiembre

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Este domingo 19 de septiembre se realizará la entrega de los Premios Emmy 2021, la cual se enfoca a los mejores contenidos de la televisión; conoce dónde ver en vivo la alfombra roja y la entrega de los galardones.

Si eres fanático de las series de televisión, las cuales han sido grandes compañeras en esta pandemia de Covid-19, no puedes perderte la Ceremonia de Premiación N° 73 de los Emmy 2021, la cual tendrá su red carpet en el Microsoft Theather de Los Ángeles, California.

Claro, como no es posible viajar hasta allá, podrás ver el minuto a minuto de estos premios desde la comodidad de tu casa.

En punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, podrás disfrutar de la red carpet; esta estará disponible en el canal de paga TNT.

La Ceremonia de Premiación de los Emmy 2021 comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo de México, y podrás verla a través del canal TNT.

Asimismo, si tienes ña plataforma de streaming Paramount+ podrás ver todos los detalles.

La entrega de los premios será conducido por Cedric Antonio Kyles, mejor conocido como Cedric The Entertainer, quien se hizo famoso por su participación en los programas The Steve Harvey Show y The Original Kings of Comedy.

Entre las series con más nominaciones se encuentran The Mandalorian y The Crown. ¿Estás listo para ver cuál será la mejor?

