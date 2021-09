Rumores de supuesto amorío entre Salinas de Gortari y actriz de Televisa reviven; filtran audio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de 13 años de que Adela Noriega protagonizara su última telenovela y nada su supiera de su paradero, sale a la luz una nueva evidencia del rumor que surgió por una supuesta relación entre la actriz y el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Hace unos días, las especulaciones del amorío que el político habría tenido con la desaparecida estrella volvió a cobrar fuerza, luego de que filtraran un audio en el que supuestamente se confirmara la relación.

Una entrevista concedida por Cecilia Occelli, exesposa de Salinas de Gortari, en el 2007 fue reavivada por el periodista Alberto de Tavira durante el noveno episodio del podcast Dinastías del poder, en el cual salió a la luz un audio en el que la exprimera dama habló de los rumores de la supuesta infidelidad con la protagonista de Quinceañera, además admite estar enterada de todo.

El audio correspondería a una entrevista que Cecilia brindaría a un reportaje especial de la reconocida revista Quién y que jamás salió a la luz, en el que a pesar de admitir no confirmó la relación.

Eso sí lo supe (los rumores). Alguien lo comentó. Realmente yo sentía que la vida de él era de él. Él cumplía conmigo, él cumplía con sus hijos. Nos reuníamos para estar con los hijos, para platicar él y yo", continuó según se escucha en el audio.

No obstante, de acuerdo con lo narrado por él mismo, Alberto recibió la orden por parte de Cecilia de no utilizar sus declaraciones en el trabajo que fuera publicado.

No tengo una prueba fehaciente (de la relación entre Noriega y Salinas de Gortari), pero sí tengo una declaración de la ex Primera Dama de México pidiéndome 'no lo publiques' y muchas veces en esto el 'no' dice más que el 'sí'", expresó el periodista en una entrevista con Enrique Hernández Alcázar.

Fuente: Las estrellas