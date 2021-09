¡A punto de morir! Primer actor de Televisa sufre terrible atentado y deja en shock a 'Hoy'

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa y TV Azteca Andrés García dejó en shock al programa Hoy al revelar que a sus 80 años de edad se había enfrentado a balazos con unos delincuentes en su casa y hasta mencionó ¡que quitará a Roberto Palazuelos de heredero!

En exclusiva para el matutino, el primer actor contó que hubo una fuerte balacera en su casa de Acapulco, Guerrero ya que dijo que unos delincuentes irrumpieron en su casa y él tuvo que defenderse, dejando entrever que estos pudieron asesinarlo.

Hubo unos malvivientes que se metieron a mi casa sin permiso y hasta un balazo le tocó a mi camioneta. De repente aquí andaban 5 o 6 merodeadores y les aventé un balazo y me aventaron de vuelta. Les seguí contestando, ya cómo les fue no sé pero sí sé que alcanzaron a darle un balazo a una de mis camionetas... no sé si a propósito o me tiraron a mí".