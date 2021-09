Conductora de 'Hoy' traiciona a famoso actor de Televisa ¿y confirma que se hundió en drogas?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora del programa Hoy habló de más y arremetió en contra de un famoso actor de Televisa y cantante quien está siento acusado por no hacerse responsable de su hijo menor y además de presuntamente caer en vicios de droga y alcohol.

Hace una semana la revista TVNotas sacó a la luz que Kalimba dejó de brindarle apoyo económico a la madre de su hijo, Athenas Escudero, además de que habría dejado de buscar al pequeño.

Mucha gente que lo conoce sabe que se pierde en el alcohol y en otras sustancias, entonces, ese día lo encontró ahogado de borracho y fue muy grosero".

Ahora la publicista y youtuber brindó una breve entrevista al programa Hoy y confesó que en efecto, el famoso artista no ha visto al niño desde hace meses.

La verdad no quisiera dar una opinión y menos frente a Mikha, cuidamos mucho lo que podemos decir del tema que es difícil, ya le afecta y más que lleva… mucho tiempo ya sin verlo", confesó frente a las cámaras.

Athenas también se dijo dispuesta a llegar a un acuerdo con el cantante por medio de un amigo abogado que tienen en común, pues no desea que su caso llegue a oídos de las autoridades: "Esperemos que no lleguemos a eso, espero que este tema no se haga más fuerte, porque no queremos llegar a ninguna demanda ni nada de esto, esperemos que agarre la onda y lleguemos a un acuerdo por el bien del niño".

Ya en el foro la periodista Shanik Berman mostró su opinión al respecto y le suplicó al integrante de OV7 que busque al niño y se haga responsable de su paternidad.

¡Kalimba, Kalimba! acuérdate que es tu baby", dijo la periodista.

Por su parte las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo mencionaron que no pueden hablar del tema, pues no conocen la versión de Kalimba, quien hace unos días estuvo de invitado en el programa.

Es que no sabemos nada, a mí me tocó verlo con su chiquito en varias ocasiones, es muy amoroso", dijo Andy y Gali comentó: "No sabemos la parte de Kalimba".

