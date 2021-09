¿Decepcionada? Madre de Geraldine Bazán no quiere conocer al nuevo novio de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde hace algunos meses que Geraldine Bazán y Luis Murillo disfrutan de una sólida relación amorosa; sin embargo, la actriz ha preferido mantener su romance con el empresario de forma tan privada, que hasta la fecha no se lo ha presentado a su madre, Rosalba Ortiz.

En una reciente entrevista, Bazán reveló que no tenía intenciones de que su novio y su mamá se conocieran, y ahora es doña Rosalba quien también se muestra renuente a que se suscite el encuentro.

Durante su encuentro con la prensa en un evento en la Ciudad de México, Ortiz escuchó las preguntas con respecto al novio de su hija y el momento de conocerlo, a lo que inmediatamente dijo: "No, ni quiero que me lo presente".

Ante la tajante respuesta, los reporteros la cuestionaron sobre si el empresario no le gusta para pareja de su hija, instante en que Rosalba recalcó: "A mí no me debe de gustar, le debe de gustar a ella".

Por otra parte, la madre de la artista solicitó a los medios de comunicación que dejen de relacionar a su hija con su exesposo Gabriel Soto, destacando que ese ya es un tema pasado en la vida de Geraldine.

"Puras mentiras, cosas que sacan, y más que lo repitan, que lo publiquen y que lo saquen ustedes (los periodistas) […] por favor ya no lo relacionen a mi hija, ya no le interesa", dijo Ortiz al escuchar el tema de la supuesta carta que Bazán habría enviado al Vaticano para que Soto no anulara su boda religiosa con ella.

Fuente: Agencia México