¡Deprimida y encerrada! Querida actriz de Televisa tendría cáncer: "Espera un milagro"

Ciudad de México.- El portal TVNotas informó que la primera actriz de Televisa Olivia Bucio, quien ha participado en más de 20 telenovelas en la televisora de San Ángel, estaría enfrentando una dura batalla contra el cáncer de mama.

Según la revista, se comunicaron con una amiga de la artista de 66 años, quien presuntamente confirmó esta información e informó que Bucio ya pasó la etapa de quimioterapias y está en espera "de un milagro", pues está devastada.

Tristemente sí, ella no ha querido decirle nada a nadie porque está muy triste, aunque ya lo duro pasó y ahorita está un poco más tranquila, pero no quiere que nadie la vea, ni que le toquen este tema", dijo.

Según esta fuente, hace unos meses le detectaron el cáncer y la actriz ha estado muy deprimida durante el doloroso proceso ya que al saber lo que padecía "se desmoronó", sin embargo, afortunadamente comentó que "fue a tiempo y no estaba tan avanzado".

La actriz se habría enterado de la enfermedad a principios del 2021 cuando grababa la telenovela Quererlo Todo bajo la producción de Nacho Sada, pues supuestamente empezó a sentirse mal, pero lo confundió con Covid-19.

De acuerdo con el portal, la actriz de 66 años estaba por finalizar grabaciones cuando empezó con las quimioterapias, las cuales le hicieron perder el cabello y presuntamente usaba pelucas.

Fueron como seis quimioterapias si no mal recuerdo, pues el cáncer que encontraron era pequeño, pero cuando se le empezó a caer el cabello se vino abajo (...) pues aunque ella es una mujer muy talentosa, sabe que hasta cierto grado vive de su imagen, y verse así con huecos en la cabeza, no le gustó y no iba a permitir que nadie la viera así, eso fue muy duro para ella".