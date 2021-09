¿Es gay? Conductora de 'Hoy' traiciona a David Zepeda en Televisa y exhibe su íntimo secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora del programa Hoy exhibió un grande secreto de David Zepeda en vivo en Televisa que lo habría hecho quedar en vergüenza frente a los televidentes. ¿Lo sacó del clóset?

Y esque la conductora Martha Figueroa, junto a Juan José Origel, 'echaron' de cabeza al guapo actor sonorense, quien está próximo a regresar a la pantalla chica con la telenovela Mi fortuna es amarte del productor Nicandro Díaz, la cual protagoniza con Susana González.

Sin embargo, no exhibieron la orientación sexual del actor, quien ya ha negado tajantemente los rumores sobre su supuesta homosexualidad o bisexualidad, sobre todo luego de que el año pasado lo señalaran de haber tenido un presunto romance secreto con el fallecido estilista Daniel Urquiza.

Resulta que los actores en realidad fueron exhibidos por presuntamente ser insoportables en la producción del melodrama de Las Estrellas que inició grabaciones el pasado 25 de agosto y cambió su nombre a Mi fortuna es amarte luego de que en un inicio se llamara El amor cambia de piel.

Resulta que según informó Martha en el programa de Unicable Con Permiso, los protagonistas de esta nueva producción se han puesto "quisquillosos".

Dicen que hay dos personas que en las grabaciones se están poniendo complicadas: los protagonistas David Zepeda y Susana González. Que de pronto andan quisquillosos y ponen de cabeza, le complican tantito la vida a la producción", señaló la periodista.

La integrante del programa Hoy comentó que Zepeda puede hacer "lo que se le dé la gana", debido a que él ha participado en infinidad de éxitos televisivos, como La fuerza del destino de Rosy Ocampo y Sortilegio de Carla Estrada.

Pese a su opinión sobre Zepeda luego de traicionarlo frente a todos, Figueroa llamó a Susana González a comportarse mejor, comentario que fue tachado de "machista" por usuarios.

Pórtate mona, tú eres monísima, no hagas pegar corajes a la producción", le recomendó.

Sin embargo, quien no opinó lo mismo que ella fue Pepillo Origel, quien al parecer no soporta a la actriz ya que luego de las palabras de Martha, no pudo evitar hacer cara de sorpresa y decir: "Ay no... ¿monísima? No... pero bueno".

Debido a que Zepeda es de los actores que más tiempo llevan trabajando en la empresa como protagonista y nunca se le ha conocido un escándalo por mala actitud, es que usuarios no creen en las palabras de Martha.

Eso de Susana y David es falso... son actores súper humildes, estos viejos no saben qué inventar".

Qué asqueroso comentario machista de Martha".

Pésimo comentario, si no te consta no hables Martha".

La telenovela Mi fortuna es amarte, la cual empezó grabaciones hace unos días, será protagonizada por el sonorense David Zepeda, quien dará vida a 'Chente' Ramírez, mientras que Susana interpretará a 'Natalia'.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @mifortunaesamarte y @davidzepeda2