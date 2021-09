¿La humilló? Alto mando de TV Azteca manda mensajito a Anette Michel tras cambiarlos por Televisa

Ciudad de México.- Anette Michel dio tremenda sorpresa hace unos meses al confirmar que se cambiaba a las filas de Televisa luego de haber alcanzado el éxito y trabajado toda su vida en TV Azteca; poco después la actriz confesó que dejó la empresa porque le 'jugaron chueco'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La conductora, quien estuvo al frente de ocho temporadas de MasterChef México, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con ciertas prácticas de la nueva administración de la televisora y que por ello decidió tocar puertas en San Ángel, donde fue muy bien acogida y rápidamente consiguió proyectos como ser invitada a conducir el programa Hoy.

Específicamente conmigo, no estaba bien, no actuaron de buena fe, eso sí te lo puedo decir, no hicieron las cosas de frente, y yo soy bien frontal, entonces eso yo no lo respeto, y si yo no los respeto, no puedo trabajar con ellos", declaró hace unos días.