¿Llega a Televisa? Tras 25 años en TV Azteca, conductor de 'Ventaneando' traiciona a Chapoy

Ciudad de México.- Un polémico conductor de Ventaneando, quien lleva 25 años en el programa de TV Azteca, habría hablado de más de nuevo luego de haber estado en Televisa y haber sido regañado por su jefa Pati Chapoy.

Así lo reportó el youtuber Dael Quiroz de Arguende TV, quien contó que luego de que Pedro Sola estuviera en Televisa para una entrevista de Aurora Valle, en la cual reveló varios secretos de Ventaneando y su vida personal, ahora habría vuelto a hacer lo mismo.

Y esque hace apenas unas semanas trascendió que Pati Chapoy le hizo tremendo regaño al aire a 'Pedrito' e incluso le prohibió dar una entrevista de nueva cuenta por temor a que "se le suelte la lengua" otra vez.

Según el youtuber, Pedro Sola presuntamente dio una entrevista este fin de semana a un canal en redes sociales, donde al ser cuestionado sobre un tema muy controversial, el conductor habría 'metido la pata'.

Cabe recordar que Albarenque, productor argentino en el Ajusco que ha producido reality shows como Survivor México y MasterChef, protagonizó fuerte escándalo la semana pasada cuando TVNotas reportó que autoridades encontraron el cadáver golpeado y desnudo de un hombre en su departamento.

La revista informó que presuntamente fue detenido pero 72 horas después fue liberado y que aunque supuestamente trató de explicar que todo fue un accidente y que apenas conocía a la víctima, todo sucedió bajo extrañas circunstancias.

El productor negó tener algo que ver en algo turbio y al día siguiente aseguró en Venga la Alegría que él estaba tranquilo, sin embargo, la revista también mencionó que la empresa presuntamente intentó ocultar todo.

Por eso, lo que 'Pedrito' respondió en esa entrevista pondría en jaque a su jefa Pati Chapoy, ya que el conductor presuntamente dio una respuesta sujeta a interpretación.

Cuando le preguntan su opinión a Pedrito Sola, él dice: 'No lo conozco en persona, pero he escuchado de él muchas cosas en Azteca y de lo que se dice no lo dudo, sin embargo, autoridades tendrán que investigar... pero si el río suena es que agua lleva'", reportó Quiroz que supuestamente respondió Sola.