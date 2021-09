¿Murió Andrés García? En TV Azteca dan fuerte noticia sobre herencia del actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que circulara el rumor en redes sociales que el primer actor de Televisa Andrés García estaba cerca de la muerte luego de diversos problemas de salud, el galán de telenovelas reaparece con contundente mensaje sobre su herencia y salud.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque a escasos días de que Don Andrés y Roberto Palazuelos, a quien el actor había decidido dejarle su herencia cuando pase a mejor vida, reaparecieran juntos manifestando que habían limado asperezas, la situación entre ellos volvió a empeorar.

El actor, quien ha encendido alarmas desde 2020 al asegurar que sentía que estaba en la "recta final de su vida", brindaba una entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, cuando enfureció al escuchar que Palazuelos estaba a punto de vender 'El Castillo' que tiene en el Ajusco.

"No es cierto eso... ¿a qué te refieres?... que no esté diciendo pend..., Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad, ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente, te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso, los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado", expresó García.

Al mencionarle que el empresario incluso dijo que le iba a entregar el dinero de la transacción en mensualidades, el artista de 80 años dijo que no tiene permiso de vender su propiedad y explotó luego de que asegurara que el 'Diamante Negro' lo diera prácticamente por muerto por su edad.

Vamos quedando claros, 'El Castillo' el único que está autorizado para venderlo no es Roberto Palazuelos, es Andrés López Portillo, el hijo de Margarita y mío, Roberto se está adjudicando cosas que, pongámonos en el mejor de los casos, hayan sido de buena voluntad, pero ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito cagalitroso que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas, no necesito que nadie me defienda, yo me defiendo solo".

Finalmente, el actor aseguró que en breve quitará a Palazuelos de todas las facultades que tenía para poder hacerse cargo de su testamento.

Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó".

Polémicas de Andrés García

Cabe mencionar que esta nueva polémica surge luego de que García explotara hace unos días contra Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) asegurando que le deben mucho dinero por cuestiones de regalías que no ha cobrado desde hace algunos años.

El presidente, José Elías Moreno, lo desmintió en vivo en De Primera Mano y reveló que los pagos se le han hecho, por lo que si tenía alguna duda podía acudir con ellos personalmente.

'Don Andrés' ha provocado polémica desde el año pasado cuando en plena pandemia reveló que tenía serios problemas de dinero que intentaba solventar vendiendo varias de sus propiedades, además de informar que se estaba divorciando de Margarita Portillo tras más de 20 años juntos.

Poco después volvió a acaparar titulares al asegurar que su hija Andrea García estaba desaparecida, pues estaban distanciados desde hace 10 años "por culpa de las personas con las que ella convive". Por esta razón, la dejó fuera de su testamento.

García también preocupó al revelar que cayó en una profunda depresión que lo hacía contemplar el suicidio a sus 80 años de edad. El histrión reveló que a veces le daban ganas de darse un "empujón en el mar", para "ahogarse y morir en paz".

Fuente: Ventaneando, De Primera Mano, Agencia México e Instagram @andresgarciatvoficial