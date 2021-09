¡Qué calor! Salma Hayek festeja su cumpleaños 55 con pequeño bañador azul; incendia a Instagram

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada interprete de Frida Kahlo, Salma Hayek, está de fiesta, ya que, este jueves, 2 de septiembre, la actriz mexicana cumplió 55 años de edad, por lo que decidió celebrar por todo lo alto los éxitos que ha cosechado en estas décadas.

Este mismo jueves, la actriz mexicana subió una fotografía en la que lucía un cuerpo de infarto, el cual, posiblemente, muchas veinteañeras quisieran tener. Hayek posó en una playa con un bañador azul de una sola pieza, lo que enloqueció a sus más de 18 seguidores en Instagram.

Feliz cumpleaños 55 para mí. La lista de nuevas aventuras #vivalavida.

Salma Hayek cuenta con una trayectoria de más de 30 años de carrera actoral, además de haber compartido cámara con figuras como Angelina Jolie, Al Pacino, Quentin Tarantino, Antonio Banderas, Jared Leto y Penélope Cruz.

Salma Hayek comenzó su carrera a finales de la década de los 80 con su papel de 'Teresa', en la telenovela producida y distribuida por Televisa, donde logró cosechar una gran fama nacional, sin embargo, su nombre rompió fronteras gracias a su actuación en la película El Callejón de los Milagros.

Otros proyectos en los que Hayek ha participado son: Del Crepúsculo al Amanecer, Desesperado, Once Upon a Time in Mexico, Socias en Guerra, Son como niños, Wild wild west, Frida, Cómo ser un Latino Lover, El coronal no tiene quien le escriba y SkyKids.

Además del éxito en pantalla, Hayek ha gozado de gran felicidad en su vida privada, desde que se convirtió en madre de la pequeña Valentina Paloma en el 2007, quien es hija de ella y su esposo, el magnate François-Henri Pinault, con quien se casó en el 2009.

Fuentes: Agencia México, Instagram salmahayek