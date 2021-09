¿Se hartó de Galilea? Andrea Legarreta 'calla' a conductora de 'Hoy' en vivo: "Eres una vergüenza"

Ciudad de México.- Andrea Legarreta y una polémica conductora del programa Hoy 'chocaron' con sus puntos de vista diferentes en torno al caso de Ninel Conde y Larry Ramos y generaron un momento de tensión en plena transmisión en vivo.

Resulta que la periodista Shanik Berman comenzó a hablar del futuro del 'Bombón Asesino' pues hace unas horas su pareja se quitó el grillete para huir del arresto domiciliario que se le impuso por supuestos fraudes millonarios y ahora está huyendo de la justicia estadounidense.

Ayer le habló a su hijo y Giovanni Medina dice que no quiso decirles dónde estaba, que no se veía en la videollamada y que definitivamente... (tartamudea)... ve a ella muy mal", comentó la especialista en espectáculos.

Galilea Montijo no pudo contener la risa al ver que Shanik estaba 'muda' y le dijo: "¿Qué te pasa güera? jaja". Acto seguido, la presentadora añadió que es muy fuerte la situación que vive Ninel y señaló que a ella le parece imposible que la cantante no se diera cuenta de que su esposo se estaba fugando.

Es que sabes qué imagínate que de verdad la acusen de cómplice, dice que se está bañando y no se dio cuenta y (en realidad) no quiera decir dónde está (Larry)", comentó Berman.

Inmediatamente, Legarreta enfrentó a Shanik y le explicó que sí es probable que Conde ni se hubiera dado cuenta de la fuga, lo cual no le agradó mucho.

Sí es posible que no te des cuenta, si no se dio cuenta de con quien andaba menos se da cuenta que se quita el grillete", gritó Andy y azotó sus manos en la mesa. "Pero que no le pase nada a Ninel, eso sí es en serio".