Tras desaparecer 6 años, famosa villana de Televisa vuelve y deja en shock con fuerte confesión

Ciudad de México.- Una de las actrices de Televisa más reconocidas de la década de los 2000's reapareció en sus redes sociales luego de tomarse un descanso de la pantalla chica e hizo inesperadas confesiones que dejaron impactados a sus fans.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mercedes Moltó, quien triunfó dando vida a icónicas villanas de varios melodramas, confesó apenas la semana pasada que se había convertido en madre a sus 47 años y a través de su cuenta oficial de Instagram compartió su alegría por traer al mundo a la pequeña Ainhoa.

Sin embargo, esta noticia vino a desatar un fuerte escándalo pues la revista TVNotas sacó a la luz que presuntamente la actriz española-panameña decidió ser madre soltera y que se embarazó por segunda vez a través de un tratamiento in-vitro. Su primer hijo Leandro nació el 11 de julio de 2018 y ella misma hizo el anuncio.

Tenía la cosquillita de tener la parejita y para lograrlo se estuvo preparando física y mentalmente por muchos meses. Mercedes se practicó otra inseminación in vitro para cumplir su deseo y, afortunadamente, el tratamiento salió de maravilla y la vida la volvió a premiar con esta dicha", dijo una supuesta amiga de Mercedes.

La intérprete de telenovelas como Valentina (1993), Pobre niña rica (1995), Niña amada mía (2003), entre otras, no se quedó de brazos cruzados y a través de una publicación en Instagram desmintió lo dicho por el portal de espectáculos.

Mercedes se casó en 2007 con Noel Salgado pero se divorciaron en 2013; diversos medios señalaron que su ruptura se dio porque no pudieron tener hijos juntos. Sin embargo, ahora ella volvió para desmentir esta situación y afirmó que no se embarazó porque ella así lo quiso.

Jamás hubo tal divorcio por no poder ser madre ya que siempre he podido... siempre dije que no quería ser aún madre", agregó.