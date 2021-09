¿Adiós exclusividad? Tras 24 años en TV Azteca, Chapoy traiciona a Bisogno y le da terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 24 años en TV Azteca, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno sostuvo una intensa pelea en vivo con Pati Chapoy mientras confirmaba la razón por la que dejó el programa. ¿Adiós a su contrato de exclusividad?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, Bisogno no acudió al foro de Ventaneando el viernes pasado, por lo que rápidamente se empezó a especular sobre su ausencia, ya que dejó solo a las conductoras, pues Pedro Sola está de vacaciones.

Aunque al principio Pati dijo que no fue porque se negó a hacerse una prueba Covid-19 tras enfermarse, ahora el propio conductor confirma la razón.

En otra información público querido, Pati querida y compañeros (...) Fui a un restaurante que me encanta y se los recomiendo ampliamente, a mí me cayó mal pero eso no quiere decir... pero bueno, hay algo que se llama almejas reina", cuenta Daniel, confirmando por qué dejó el foro.

"Y te atascaste como de costumbre", lo ataca sin piedad Pati, mientras Bisogno continúa: "Con una salsa de jengibre, una cosa gloriosa y me dio intoxicación con eso público, pero mal".

Sin embargo, justo en ese momento, Pati traicionó al conductor y reveló la verdadera razón por la que se habría enfermado y tenido que dejar el programa.

Pero lo que no dice Daniel es que toda la semana se terminó este carrito que ven ustedes de dulces mexicanos... qué curioso que ninguno nos enfermamos", comentó Chapoy.

Por estas palabras, empezó una discusión en vivo entre ella y el conductor, quien desde hace tiempo estaría en la cuerda floja, pues podría ser despedido de la empresa luego de todos los escándalos que ha protagonizado.

"Pero yo comí las almejas y ustedes no, esa es la única diferencia", le responde Daniel, mientras Pati alza la voz y le contesta: "No, tú te acabaste todo... dulces de leche y tamarindos".

"¿Ya estás bien del estómago?", interrumpe Ricardo Manjarrez para romper la tensión y calmar un poco las aguas, sin embargo, Daniel en ese momento se dice ya temeroso del mal trato de Chapoy.

Resentidón Ricky... si me echan un grito así fuerte sí me surro, con el mal modo de la Chapoy sí me surro".

"Mal modo de ti, que yo te ponga en tu lugar es diferente", le responde Pati exhibiéndolo de nuevo, lo que pone a Bisogno aún más nervioso.

Me voy a surrar Pati por favor no me hagas esto (...) pásame la blanca (silla)".

Ya que en el foro tienen unas sillas mexicanas de diseñador, Pati 'amenaza' a Bisogno y le da una terrible noticia, pues le advierte que de tener un 'accidente' en ella, tendría que pagarla.

Si ocurre un accidente en esa silla te va a costar como 12 mil pesos", le advirtió.

Pati Chapoy le dio un ultimátum

Cabe recordar que Chapoy, en entrevista con Mara Patricia Castañeda hace unos meses dijo que ella ya no lo defendería si Bisogno "no le bajaba a sus intensidades", ya que confesó que el fallecido Alberto Ciurana, quien era director de contenidos en el Ajusco, ordenó despedirlo en enero.

Se le descansó por ordenes de Ciurana y en enero me llega la información de que lo quieren sacar de la televisora. Yo les dije que no era el momento adecuado porque íbamos a celebrar 25 años del programa y que lo viéramos después, que con gusto hablaba con Daniel para decirle que le bajara a sus intensidades".

Comentó que hasta se fijó un día para que saliera de la empresa, pero finalmente, le indicaron que solo ella tenía el poder para decidir a quién correr de Ventaneando, lo que salvó al conductor por esa ocasión, pero le advirtió que debía tener mucho cuidado, pues esa no era la única vez que un ejecutivo quería darle las gracias.

Espero que le haya caído el veinte de que debe de tener mucho cuidado con lo que hace fuera del programa, sobre todo si va a volver a pisar los intereses de la empresa o de algún ejecutivo, pues hay cosas que se pierden", reveló Chapoy.

Fuente: Instagram @ventaneandouno y @bisognodaniel