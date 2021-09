Gustavo Adolfo Infante 'desenmascara' a famoso exhibido por "vender droga" tras dejar TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor de Imagen Televisión Gustavo Adolfo Infante, enfureció contra un famoso que abandonó TV Azteca hace unas semanas y que fue exhibido por Alfredo Adame por supuestamente "vender droga" en antros.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su programa transmitido por YouTube, Infante reveló que había sido víctima de una terrible broma de parte de este famoso, quien es nada más y nada menos que 'Rey Grupero', quien fue exhibido por Adame tras terminar con la actriz de Televisa Cynthia Klitbo.

Vendía piedra, vendía droga en los antros, un padrotillo de quinta, no tiene una carrera, no tiene preparación, no tiene cultura, no tiene nada, es un pobre diablo", dijo Adame.

El youtuber se ha ganado mala fama en el medio pues varios famosos han sido víctima de sus bromas pesadas. El mismo público lo ha destrozado por sus bromas de mal gusto, razón por la que cual se ha hecho de varios enemigos.

Hace unas semanas, abandonó TV Azteca por supuestos problemas de depresión tras dejar 'plantada' a su pareja de canto Curvy Zelma en el reality de Venga la Alegría ¡Quiero Cantar!.

Ahora, al parecer se aprovechó de la amistad que sostenía con el periodista y le hizo una fuerte broma por la que el conductor de De Primera Mano lo podría demandar.

Gustavo Adolfo Infante indicó que Rey Grupero y Pedro Moctezuma lo invitaron a una junta para abordar la posibilidad de aparecer en televisión internacional, pero nada resultó como le dijeron.

Quiero tomar un minuto para decirles que el fin de semana me invitaron Rey Grupero y Pedro Moctezuma a hacer un proyecto para un canal de televisión internacional. Estábamos en una junta y no sabes la fregadera, chin... que me hicieron", dijo Gustavo.

El periodista de espectáculos comentó que hablará con sus abogados porque piensa en denunciarlos, ya que incluso comentó que tiene testimonios y casi hasta termina en el doctor por lo que le hicieron.

Voy a hablar con mis abogados, estoy pensando en denunciarlos a los dos".

"Una cosa es que seamos amigos y otra es el abuso de este par de estúpidos que hicieron. Del Rey Grupero te lo puedes esperar, es un payaso que anda haciendo bromitas por todos lados, pero Pedro Moctezuma que me parecía un tipo serio que lo conozco hace más de 30 años, que lo he ayudado en su carrera; un cuate que tiene restaurantes y demás", dijo muy molesto Infante.

Lo que sí es un hecho que al Rey Grupero y a Pedro Moctezuma no los quiero volver a ver en mi vida. No sé qué les pasa a estos imbéciles, casi tuve que ir al doctor el sábado en la noche, hasta una arritmia me dio".

Gustavo añadió que en su momento hablará de lo que le hicieron, pues por ahora no quiso dar más detalles.

Yo no me llevo así, las bromas me chocan. Ellos me llamaron para hacer un programa para Paramount, en el que me iban a presentar a unas personas que iban a trabajar como creativos, productores. Estábamos en una junta supuestamente el sábado y así suceden las cosas en una productora en la zona de Polanco".

Fuente: Canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante e Instagram @reygruperomx