Por no saber hacer tortillas, Daniel Bisogno arremete en contra de Thuany Martins, pareja de Adrián Uribe

Ciudad de México.- El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno dio de que hablar nuevamente, luego de que arremetiera en contra de la presentadora brasileña Thuany Martins, por no saber hacer tortillas.

Y es que Bisogno critico un video que publicó el actor Adrián Uribe, al lado de su amada esposa, quien estaba compartiendo tiempo con su suegra, misma que le esta enseñando a hacer la tortilla.

Lo que más molestó a 'El Muñeco', fue la manera en la que le quedó el mencionado alimento, además de que la hizo en máquina y no a mano de la forma tradicional.

La mamá de Adrián de Uribe le enseña a tortear a la nuera… Antes no la bofeteó Adrián Uribe ¿cómo haces una tortilla así? Eso no es hacer tortillas a mano, tú metes la maquinita y ya no es tortilla a mano”, comenzó por decir el conductor.