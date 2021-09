Por primera vez, Ninel Conde habla de Larry Ramos y revela si es investigada por su fuga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Larry Ramos, esposo de Ninel Conde, se encontraba en arresto domiciliario por supuestos fraudes, sin embargo, a principios de septiembre se quitó el grillete electrónico para ser monitoreado y se dio a la fuga, por lo cual es buscado por la justicia estadounidense.

Tras este hecho, son pocas las palabras que la cantante y actriz ha ofrecido al respecto. Sin embargo, esto cambió recientemente con la entrevista que le dio al programa El Colador de Telemundo, en donde reveló cómo se siente emocionalmente.

Es un tema que no estoy preparada emocionalmente para ahondar, pero a nivel emocional es muy difícil, es una situación que te cambia la vida de la noche a la mañana. Es como cuando pasa un accidente y de pronto muere alguien, es un ejemplo terrible, pero no te lo esperas. Es un duelo", dijo.

También señaló que hay personas que aprovechan esta situación para difundir rumores infundados que no han hecho otra cosa que lastimarla.

Hay una cantidad de barbaridades de cosas que se dicen que se rumoran. Es muy triste ver cómo se habla con tanta ligereza sin imaginarse que hay un ser humano que está sintiendo. Todos tenemos derecho a tomar decisiones correctas e incorrectas", expresó.

Agregó que ella no está siendo investigada por este caso y no está involucrada en la fuga de Larry. Aclaró que no ha sido citada por las autoridades y no han hablado con ella al respecto.

A mí nadie me ha venido a buscar y no es problema legal para mí, es un problema del corazón. Es una situación ajena a mí, que inició incluso antes de yo conocer a esta persona", indicó.

Por último, Ninel Conde aseguró que sabía de las demandas que su esposo tenía en su contra, sin embargo, le "trajo muchas cosas lindas" en un "momento difícil" de su vida, como fue la pérdida de custodia de su hijo Emmanuel.

Fuente: El Colador