Shock en Televisa: Tras 10 años, Lalo Santamarina confirma que él y Mayrín Villanueva ¿se divorcian?

Ciudad de México.- Este 2021 los famosos artistas de Televisa Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva celebraron 12 años juntos y aunque la pareja sigue siendo muy feliz, el actor compartió una noticia que dejó en shock a todos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El villano del exitoso melodrama La Desalmada se entrevistó con medios como Sale el Sol a la salida de un restaurante y confesó que no tiene planes de casarse por la iglesia con la madre de su hija menor Julia Santamarina.

Sin embargo, Lalo explicó que no es por falta de amor o por una separación, sino que simplemente no planea pedir la anulación de su matrimonio con su primera esposa Itatí Cantoral.

No lo he pensado... vamos, yo ya me casé una vez por la iglesia y no es algo que (quiero), habría que anular, no de mi lado no, la verdad que no", explicó el querido galán de novelas.