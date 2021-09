¡Tragedia! Luto en la televisión: Hallan muerto a querido actor de telenovelas en una tienda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y comediante, quien saltó a la fama por sus personajes en películas como Friday y House Party en los 90's y telenovelas como The Bold and the Beautiful, fue encontrado muerto a los 55 años.

Se trata de Anthony Johnson, cuya muerte fue confirmada este lunes por su representante LyNea Bell a los medios de comunicación. Hasta ahora se desconoce la causa de muerte, sin embargo, su sobrino dio algunos detalles al portal TMZ.

Lo encontraron sin vida en una tienda a principios de este mes en Los Ángeles, y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto".

Su representante compartió: "Nuestra familia de Talento BG está triste por la pérdida de una increíble e icónica leyenda en la comedia, nuestro cliente y amigo Anthony 'AJ' Johnson. Estamos rezando por todos los que fueron conmovidos por su comedia, actuación pero sobre todo, su vida. Estamos rezando especialmente por su esposa, hijos, hermanos y mánager".

Además de los créditos ya mencionados, Anthony Johnson participó en otros proyectos como: Arma Mortal 3, Menace II Society, House Party 3, How to Be a Player y I Got the Hook Up.

La carrera del actor despegó luego de obtener el rol de 'E.Z.E. en House Party (1990), éxito que le permitió hacer comedia de standup por todo Los Ángeles, California. En 1995, interpretó a 'Ezal' en Friday.

En cuanto a series de televisión, el artista apareció en la telenovela estadounidense The Bold and the Beautiful, Def Comedy Jam, Malcom & Eddie, Moesha, The Jamie Foxx Show y The Parent 'Hood'.

Tras la confirmación de la muerte de Anthony Johnson sus colegas, amigos y seguidores emplearon las redes sociales para externar sus condolencias, como el exitoso rapero Ice Cube, quien recordó su gran sentido del humor.

