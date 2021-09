¡A un lado Larry Ramos! Ninel Conde olvida toda polémica y luce increíble bañador rojo

Ciudad de México.- La artista mexicana, Ninel Conde, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir con ellos una fotografía donde se deja ver más radiante que nunca tomando el sol con un destapado atuendo.

A través de sus cuenta de Instagram, la actriz y cantante de 44 años de edad dejó a sus fans con la boca abierta, pues presumió su atlética anatomía recostada en un camastro mientras se relaja al aire libre.

Además, la esposa del controversial Larry Ramos aprovechó para hacer alarde de su diminuta cintura, amplias caderas y marcado abdomen utilizando un coqueto bañador de dos piezas en color rojo intenso.

¿Pueden adivinar cuál es mi color favorito? Para mí es un color que representa la fuerza, elegancia, pasión... Y me encantan todas esas palabras. Me gusta que me identifiquen como una mujer fuerte, apasionada, decidida, valiente, que no pierde la fe! Entonces... ¿Adivinan qué color es? Está fácil", escribió la famosa.