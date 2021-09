Adiós Televisa: Tras pleito con Chapoy, ejecutivos de San Ángel vetan a famosa actriz y la 'corren'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que la aclamada cantante y actriz Gloria Trevi fue vetada de Televisa luego de que los altos mandos se enteraran que ella y su esposo fueron denunciados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunta evasión fiscal y operaciones de procedencia ilícita.

El mencionado medio asegura que en cuanto los ejecutivos de San Ángel supieron que la intérprete mexicana y Armando Gómez son señalados por una presunta evasión que ascendería a más de 400 millones de pesos, ordenaron suspender su bioserie.

Al igual que hizo con Laura Bozzo, Televisa ya le dio la espalda a Gloria Trevi por sus problemas con la justicia. Y si hasta antes de una semana todo era risa y felicidad por la grabación de su bioserie, ahora todo ha quedado suspendido hasta que no se aclare su situación legal", explicaron.

Se tenía planeado comenzar a grabar el proyecto en noviembre próximo y estrenarlo en el verano del 2021, sin embargo, los planes se vinieron abajo por el problema que tiene Gloria y su marido.

Todo se tuvo que parar de repente por la presunta evasión fiscal y tras saberse la noticia los focos rojos se encendieron en Televisa y los altos mandos le dijeron a Carla Estrada que suspenda todo".

"Ahora que Gloria puede convertirse en prófuga de la justicia, Televisa no quiere tratos con la cantante ni ponerse en contacto con ella y asimismo no podrá pisar los foros de la televisora, no quieren correr ningún tipo de riesgo".

La protagonista de la telenovela Libre para amarte también ha mantenido una batalla legal con la titular del programa Ventaneando Pati Chapoy durante más de 20 años. En 2009 la artista nacida en Monterrey acusó a la periodista y a TV Azteca por armar una presunta campaña de desprestigio en su contra.

Trevi afirmó que la líder de espectáculos la acusó de tener nexos con el crimen organizado, corrupción de menores y abuso sexual todo por no querer firmar su exclusividad con el Ajusco y por haberse ido a Televisa.

