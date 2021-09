¿Adiós TV Azteca? Tras dejar 'Hoy' y 8 años en Televisa, famosa conductora 'sale' de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este martes 21 de septiembre el público de TV Azteca se llevó tremenda sorpresa al ver que una de las conductoras más famosas de Venga la Alegría, quien anteriormente trabajó para Televisa, no aparecía en el foro del programa.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la emisión matutina se compartió una instantánea en la que aparece todo el elenco estelar: Sergio Sepúlveda, Anette Cuburu, Penélope Menchaca, Cynthia Rodríguez y Pato Borghetti.

Sin embargo, quien brilla por su ausencia es Laura G, quien se lanzó a la fama gracias a las oportunidades laborales que tuvo en la empresa de San Ángel.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, se unió al programa Hoy en 2008 cuando se le dio la oportunidad de ser reportera. Posteriormente le siguieron otros proyectos como conducir la sección de espectáculos en Primero Noticias y estelarizar el programa Sabadazo.

Dejó la televisión por un par de años y en 2018 se integró a las filas del Ajusco, conduciendo proyectos como El club de Eva, Todo un show y actualmente está en VLA.

Aunque muchos televidentes y fans de Venga la Alegría celebraron que la regiomontana no apareciera en la foto, la realidad es que sí se encuentra en el matutino.

Al parecer 'La G' solamente se retrasó un poco y por ello no apareció en la instantánea, pero eso no quiere decir que no vaya a estar presente.

Desde hace unos meses, la conductora explicó que ella solía llegar tarde al foro debido a que no le alcanza el tiempo por las mañanas pues antes de irse a trabajar, tiene qué atender a sus hijos, tender las camas, hacer ejercicio y dejar a los niños listos para la escuela.

