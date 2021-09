Hija de Sergio Andrade se lanza contra Gloria Trevi: "No creo que la UIF invente cosas"

Ciudad de México.- Hace unos días, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló a la cantante Gloria Trevi por defraudación fiscal y lavado de dinero. Ante esto, Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, compartió su opinión al respecto.

Treviño Ruiz aseguró a través de un video publicado en TikTok que ella no evadió impuestos sino que es una "fuente de trabajo".

"No creo que la UIF no tenga nada que hacer como para estar inventando cosas, sin embargo, estoy muy alejada del tema de ella", dijo Valentina en entrevista con El Universal en el marco de la promoción de su sencillo Espectro Nebular.

Gracias a Dios yo no me entero ni de qué hace ni qué pasa con ella independientemente de que yo mantengo mi vida alejada de cualquier cosa o noticia de ella, mi algoritmo en redes sociales no me enseña absolutamente nada de esta mujer y es todo, yo solamente no creo que la UIF no tenga nada que hacer como para llegar a inventar una cosa de esa gravedad y si no es cierto es muy fácil probarlo, se resuelve si lo prueba", dijo.