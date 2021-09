Horóscopos de hoy 21 de septiembre 2021: Predicciones de Mhoni Vidente en el amor, dinero y trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Qué sorpresas tienen los astros para mi en mi horóscopo de hoy?" Mhoni Vidente responde tu pregunta y te comparte las predicciones de hoy martes 21 de septiembre 2021 en el amor, dinero y trabajo para tu signo zodiacal. ¡Toma nota!

Aries

Su amor tendrá muchos detalles que lo harán feliz. Los nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo y frente a quién. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Tauro

Los problemas con su nuevo amor se resuelven fácilmente. Su economía va mejor que nunca. Realice sus labores con entusiasmo y ganas de cambios. Buen momento para ir al psicólogo.

Géminis

Muestre sus sentimientos a su amante. La intuición le será de mucha ayuda para ganar más efectivo. Situación en el trabajo mejorará . Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Cáncer

En el amor, viva el momento sin miedo. Medite muy bien antes de comprar. Su trabajo está dando los frutos que buscaba. En las heridas, puede haber peligro de infección.

Leo

Es posible que sufra una pequeña desilusión amorosa. Retome los negocios que otros han ignorado. Fin de los tiempos pesados en el trabajo. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Virgo

¡Feliz cumpleaños! Deje que su familia lo consienta. No se exceda más allá de sus posibilidades monetarias. Buen día para empezar con los proyectos del trabajo. Los dolores de espalda se evitan sentándose bien.

Libra

Conocerá a una persona de ensueño. No descuide el bolso ni la cartera; no gaste de más. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien.

Escorpio

Su capacidad de amar es muy grande. Conseguirá ese dinero. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

Sagitario

Muestre más comprensión hacia sus familiares. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Está muy tenso; relájese con un baño.

Capricornio

Olvide su nostalgia por amoríos del pasado y mire hacia delante. Mal momento para inversiones. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

Acuario

Este es un día ideal para los nuevos romances. Plantéese pedir un préstamo a su banco. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud.

Piscis

Marte hace que esté en tensión, hable con su pareja. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Venza su timidez, sus compañeros se lo agradecerán. Ligeros mareos.

