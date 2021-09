"Lárgate mojigata": Galilea Montijo pone en su lugar a conductora de 'Hoy' y la 'corren' de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La grafóloga Maryfer Centeno de nueva cuenta causó polémica en el programa Hoy pues tuvo un fuerte encontronazo en vivo con uno de los jueces durante su audición en Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que el público pidió que la saquen del matutino.

La integrante del matutino de Televisa ha sido duramente criticada por su mala actitud y mal desempeño a la hora de bailar. Como se recordará, la semana pasada desató controversia al insistir que le tenía que pedir permiso a su esposo para participar con 'El Shulo' Calderón como su pareja de baile en el reality.

Sin embargo, antes de que tuviera la escandalosa pelea con el coreógrafo Luis Roberto, quien está en el panel de jueces con Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Michelle Vieth, Maryfer dedicó un comentario que resultó despectivo para su compañero.

Nunca pensé que alguien que conocí en un pesero y luego en los mercados se iba a convertir en un gran amigo mío", dijo la grafóloga sobre 'El Shulo' con un tono un tanto polémico que fue tachado de discriminatorio.

Al finalizar la cápsula, 'El Shulo' expresó que en realidad no era un pesero, sino que se conocieron en la sección del 'Camioncito de Hoy' y Galilea Montijo salió en su defensa, poniéndola en su lugar por su comentario.

Por cierto, que al 'Camioncito' lo quiere mucho la gente y hacían un trabajo padrísimo con todo cuando se podía, antes de la pandemia".

Tras su presentación, el maestro Luis Roberto la hizo pedazos y la tundió por decir una y otra vez que ella "no era bailarina".

Maryfer, en el inicio cuando estabas sola estabas fuera de ritmo y fuera de tiempo. Cuando 'El Shulo' estaba contigo pudiste llevar el tiempo pero todo el tiempo tu mirada al piso viéndole los pies. Hay una situación contigo: la negación desde la circunstancia de estar en el concurso es un problema".

La grafóloga y conductora explotó contra él y empezó a desafiarlo, exigiéndole que le contestar preguntas sobre la historia del merengue (baile que hicieron).

Usted me está criticando como un especialista, ¿qué tanto usted sabe de merengue? A partir de qué año, permíteme hablar, 1850: ¿quién es el padre del merengue a nivel mundial? Me está criticando con autoridad moral, yo quiero que usted me diga... Es Rafael Trujillo", dijo muy molesta Maryfer.

Como no le respondió las preguntas que le hacía, Centeno arremetió contra el coreógrafo de nueva cuenta: "¿Dónde está la autoridad moral para venirme a criticar, si no conoce el ritmo del que estamos hablando?", mientras que él le respondió: "A mí no me interesa la historia en este momento. Este es un concurso donde debes ejecutar".

"Su opinión está sesgada y pido que no la tomen en cuenta (..) lo dice alguien que no sabe ni en qué año se inventó el merengue", insiste Maryfer, hasta que el expero se hartó y le dijo:

El punto es que energía cero mami, tu negación no está buena, la postura jamás estuvo, bailas jorobada y fuera de ritmo. Lo siento mucho, gracias, eso fue mi comentario".

Ya cuando le tocó el turno a Andrea Legarreta, prefirió ser muy breve y no decir nada negativo para que no la atacara:

No pues... si a él me lo callaron, yo paso ¿no? súper safo. Imagínate semejante maestro de baile".

"Mary, te quiero mucho, te admiro y te respeto en lo que haces. Siento que tú eres mucho más divertida que esto que estamos viendo. No tienes por qué enojarte (...) lo estás sufriendo, 'El Shulo' está gozoso, te trata de guiar... disfruta a tu pareja", comentó.

Finalmente, Galilea no dejó de arremeter contra Maryfer, burlándose de sus declaraciones.

Tiene razón Legarreta, no puedes estar bailando y estar pensando: 'Se inventó en el no sé qué'", dijo Gali mientras bailaba y hacía pasos de baile, burlándose de Maryfer.

Por otro lado, luego de que la Gali le dio unas clases y "consejos" para que se le quitara lo mala bailarina, usuarios exigieron que se vaya Maryfer del matutino, ya que aseguran solo la tienen haciendo esas 'escenitas' por rating y todo se ve muy actuado.

Internautas estallaron contra la grafóloga, quien se fue brevemente del matutino el año pasado luego de 8 años en Televisa, y pidieron que la corran del programa ya que tiene pésima actitud y no se esfuerza al bailar.

Esta señora de humildad no tiene nada, que despectiva al referirse al pesero", "Se le subieron los humos", "Bailó horrible y siempre tiene mala postura, me cae mal", "Me encantó Galilea, qué forma de callarle la boca", "La escuincla es una escoba al bailar", "Te amo Gali, gracias por ponerla en su lugar", "Esta vieja Maryfer de cuál fumó", "Ojalá que no los dejen, se expresa muy mal de sus compañeros", "La van a dejar por morbo, quieren que se venga el encontronazo con Lolita Cortés", "Lárgate Maryfer, eres una déspota", "Córranla por mojigata y grosera", "Es muy soberbia no permite que le digan los errores", fueron los comentarios.

