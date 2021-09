Luto en la TV: Confirman la trágica muerte de querido actor de 'Sex and the City'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Muere el actor Willie Garson, mejor recordado por su papel como 'Stanford Blatch' en la serie de televisión 'Sex and the City', protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon.

El histrión, quien interpretó a 'Stanny' el mejor amigo de 'Carrie Bradshaw' (Sarah Jessica Parker) en 27 capítulos de la serie, falleció a los 57 años de edad, según anunció su hijo en Instagram.

Así fue el emotivo mensaje que le dedicó junto a varias fotos del talentoso actor.

Te amo mucho papá. Descansa en paz y estoy muy contento de que hayas podido compartir todas tus aventuras conmigo y hayas podido lograr tanto. Estoy tan orgulloso de ti", escribió.

Garson también dio vida a 'Mozzie' en White Collar, sin embargo, se catapultó a la fama con su papel como el icónico agente de ventas y socialité fanático de la moda en la exitosa serie que duró seis temporadas y dos películas.

Actualmente está en producción su secuela And Just Like That, la cual llegará a HBO Max en otoño, antes de que termine el 2021. Se supo que Garson estaría en la serie, por lo que probablemente su participación haya sido grabada antes de su deceso.

El portal TMZ informó que Garson había estado luchando contra el cáncer, pero no lo confirmó como la causa de su muerte.

