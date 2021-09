¡Pleito en el espectáculo! Famoso comediante acusa a youtuber de supuesto plagio: "No sirve"

Ciudad de México.- Mario Aguilar, famoso influencer enfocado en crear contenido cómico se encuentra en medio de una dura polémica tras ser señalado de plagio por el comediante Daniel Sosa.

El standupero señaló que Mario ha robado su contenido, no solo a él sino a varios compañeros famosos que se dedican a la comedia.

Fue durante una plática para el programa SNSerio de Multimedios donde Sosa respondió a la posibilidad de trabajar junto a Mario Aguilar o Paco de Miguel, quienes se han hecho virales en redes sociales por sus divertidos sketches, a lo que Daniel descartó la posibilidad de hacerlo con Aguilar debido a que le habría robado ya varias ideas.

El que no es bueno es Mario Aguilar, es muy bueno en otras cosas. Mario Aguilar no sirve para ese personaje, porque mucho video que han hecho han sido de Wattsopa y de un servidor. ¿Cómo no va a ser bueno, si los videos están probados por otras personas?", sentenció Sosa.