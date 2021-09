¿Se va a Televisa? Tras 'romance gay' en 'VLA', conductor confirma proyecto fuera de TV Azteca

Ciudad de México.- Un querido integrante del matutino de TV Azteca Venga la Alegría confirma su nuevo proyecto fuera de la empresa junto a varias actrices y conductoras de Televisa.

Tras llegar a Venga la Alegría en 2019 luego de ganar la cuarta temporada del reality culinario MasterChef México, Ismael Zhu, mejor conocido como 'El Chino', confirmó que debutará en la pantalla grande luego de tener su propia sección en televisión.

A través de su cuenta de Instagram, confirmó que está haciendo algo que lo sacó totalmente de su zona de confort, pues debutará en el cine con la película Permitidos, luego de varios años apareciendo en la pantalla chica en el Ajusco.

Junto a famosas como Natalia Téllez, exconductora del programa Hoy, y Mara Escalante, quien fue comediante en Televisa durante años, es que el conductor decidió asumir este nuevo reto profesional.

Me vuela la cabeza y me emociona formar parte de proyectos nuevos y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Gracias @gerardomoranc por darme la oportunidad de estar en la pantalla grande y vivir la experiencia del cine, solo que esta vez, frente a cámaras. Estén pendientes muy pronto #permitidoslapelicula", escribió junto a varias fotografías.