¡Shock en Televisa! Tras estar desaparecida y "querer morirse", Laura Bozzo rompe el silencio

Ciudad de México.- Tras casi dos meses desaparecida y ser buscada por autoridades, reaparece la conductora de Televisa Laura Bozzo con contundente mensaje en Twitter.

Luego de que TVNotas revelara que estaba hundida en depresión y que prefería morir a seguir con su ansiedad y ataques de pánico.

Completamente (temen que algo le pase). Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!", dijo una fuente a esa revista.

Incluso, se dijo que Bozzo se acercó a ejecutivos de Televisa y a amigos en el medio para pedirles apoyo, pero estos le habrían dado la espalda.

Cabe recordar que en el 2019, la peruana renunció a su contrato de exclusividad ya que se encontraba desesperada de que Televisa no le diera alguna oportunidad: "Prefiero mil veces no tener que comer pero tener trabajo", dijo entonces.

Ahora, la conductora escribió en Twitter lo siguiente:

Siento no haber cumplido, entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada, el SAT quiere que pague cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga", escribió la peruana.

Al parecer, el tuit fue borrado poco después, sin embargo, permanece otro mensaje que acaba de hacer hace una hora, pues le respondió a un usuario que la ropa que tenía en una fotografía que subió "no era de ella".

Aunque algunos usuarios aseguran que su cuenta de Twitter fue hackeada y que no serían mensajes de la presentadora, esto aún no se confirma.

Su hija rompe en llanto

El equipo del programa de Telemundo Suelta la Sopa sorprendió al localizar a la hija de la conductora peruana, Alejandra de la Fuente, quien fue encontrada viviendo en un hotel de Miami, del cual informaron no sale desde hace semanas.

Por primera vez, rompió el silencio sobre la situación legal de su madre, quien actualmente está prófuga de la justicia mexicana.

Primero, mostraron imágenes de la millonaria mansión que tenía Bozzo en Miami, misma que quedó en ruinas luego de que no enfrentara una deuda que ascendía a los 50 mil dólares, por lo que fueron desalojadas.

Madre e hija se mudaron a un departamento, pero las echaron a la calle hace unos meses por no pagar el alquiler. En exclusiva para Suelta la Sopa, Alejandra no pudo evitar romper en llanto al hablar de su madre, además de asegurar que no está en contacto con ella.

Es un momento súper difícil para mí, agradecería un poco de respeto (...) estoy viendo para mudarme pero la verdad para mí lo principal es que todo pueda solucionarse y aclararse y que mi mamá esté bien, porque no sé nada".

Al ser cuestionada sobre si es verdad que está en contacto con ella, dijo tajante:

Eso es mentira, yo no tengo contacto con ella, yo la verdad estoy súper nerviosa por este tema, estoy muy mal. Yo creo que todo mundo sabe que yo y mi mamá somos muy pegadas y esto me está costando bastante".

Al hablar de sus problemas de salud, comentó: "Sufre mucho de ataques de pánico y del estómago". Mencionó además que su madre es alguien "muy trabajadora" y que todo se va a solucionar porque "México es el país que le dio una segunda oportunidad y siempre estará agradecida".

Finalmente, al ser cuestionada sobre qué le diría a su mamá, dijo:

Que tenga fuerzas y que pronto ojalá se arregle todo... es mi mamá, ojalá pronto se arregle todo", dijo entre lágrimas.

El problema legal

El pasado 11 de agosto, a la peruana de 69 años se le dictó prisión preventiva ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Abogados de Bozzo incluso solicitaron amparo para evitar ser encarcelada, alegando que tenía enfisema pulmonar y estaba en riesgo de morir si pisaba la cárcel por su edad, sin embargo, fue rechazado.

El pasado 31 de agosto, un juez federal le dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pudiera detenerla y llevarla al penal de Santiaguito en el Estado de México luego de que no se presentara en la audiencia, no entregara su pasaporte y supuestamente no pagara los 300 mil pesos de garantía. Hasta ahora su paradero sigue siendo desconocido

Fuente: Twitter @laurabozzo, Suelta la Sopa y TVNotas