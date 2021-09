¡Terror en Televisa! Famoso actor vive arriesgado momento junto a su novia y comparte VIDEO

Ciudad de México.- El actor de Televisa, Julián Gil se encuentra viviendo una linda etapa en su relación con la presentadora mexicana Valeria Marín.

Frecuentemente, en redes sociales, la feliz pareja comparte momentos y detalles de su romántica vida, pues incluso ya están a punto de estrenar casa.

Hace unas horas, el ex de Marjorie de Sousa, se pronunció con un video en su perfil de Instagram donde reveló que él y su novia habían estado a punto de columpiarse a más 50 pisos de altura.

Sin embargo, al parecer al famoso actor 'le temblaron las piernas' y decidió solo subir a tomarse la foto del recuerdo, entonces Valeria Marín vivió la experiencia sola, según la descripción del post.

Y sí tiene más hue... que yo ..Ella pretendía que me columpiara a más de 50 pisos de altura …Yo sí quería pero por mi contrato no pude. Sólo me subí pa' la foto, agradezcan el esfuerzo. Tengo una novia de altura", escribió Gil.