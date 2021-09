Tras 21 años en TV Azteca, conductora de 'Ventaneando' confirma en vivo que traicionó a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una conductora de Ventaneando, quien lleva 21 años en TV Azteca y 9 años en el programa de espectáculos, confirmó en vivo este martes que traicionó a Pati Chapoy. ¿Se va a Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Mónica Castañeda, quien en 2012 se incorporó como presentadora, sin embargo, contó en vivo por qué abandonó la emisión y Chapoy estalló contra ella con un fuerte reclamo.

Resulta que la conductora sí traicionó al programa y se ausentó este lunes, pero no para irse a la competencia, sino que estuvo en Exatlón México.

¿Qué tenías que hacer tú ahí?", le reclamó Chapoy.

"¿Qué fuiste a hacer? Cuéntanos", le pregunta también Daniel Bisogno, mientras Mónica empieza a dar una explicación sobre por qué los cambió.

Les voy a platicar, hay un concurso de palabras donde tienes que adivinar ciertos objetos, ciertas actividades a la distancia. A la distancia con mi querido Jahir Ochampion a quien quiero, pero nos costó mucho trabajo".

Y esque 'La Casta' no viajó hasta las playas de República Dominicana, sino que todo lo hizo mediante una videollamada, sin embargo, Pati al parecer no estuvo muy contenta con el desempeño de su pareja, uno de los atletas, pues aseguraba que no era bueno para la dinámica.

Él medio lento, perdóname, muy poco creativo".

"Es un verdadero inútil", dijo Daniel, mientras que Pati decía lo mismo: "¿Qué le pasa? ¿Qué es eso?... Oye no, no, qué bárbaro".

Yo me divertí, aunque fue problemático por la distancia", se defendió Castañeda.

f"Ya te hacía del otro lado del mundo Casta", le dijo Ricardo Manjarrez, mientras que Rosario Murrieta comentó lo mismo: "Yo también, cuando dijeron 'va a ir'".

Y esque así estarán saliendo de sus respectivos programas por un rato los conductores más icónicos del Ajusco, con el objetivo de aumentar el rating de Exatlón México.

Los presentadores, quienes además de Castañeda serán 'El Capi' Pérez y Gabriela Ramírez de Venga la Alegría e Inés Sáinz de Azteca Deportes, participarán en una divertida dinámica con el equipo rojo y azul, Guardianes vs. Conquistadores.

La dinámica consiste en que los atletas harán algunas preguntas al talento de Azteca, para que ellos intenten adivinar la palabra, por lo que el público estará viendo a sus presentadores favoritos en la competencia 'colosal'.

Fuente: Instagram @ventaneandouno