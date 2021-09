Tras drogas y cirugías, actriz de Televisa se volvió indigente; llega a TV Azteca ahogada en llanto

Ciudad de México.- La exvedette mexicana Olga Breeskin, quien tras caer en adicciones que la hicieron perderlo todo, cambió la fama por la fe cristiana y se alejó del espectáculo, ahora reaparece en TV Azteca y rompe en llanto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se recordará, la exactriz de Televisa, superó sus vicios tras vivir un infierno y enfrentarse a unos episodios muy oscuros en su vida, los cuales le valieron volverse hasta indigente, pues admitió que en un punto pedía limosna en la calle.

La violinista nunca ha escondido por lo que ha vivido, ya que asegura que esas experiencias la hicieron acercarse a Jesús y vivir su vida dedicada a él. Ha mencionado que cuando estaba en la televisión y bailaba, cayó en las garras de las drogas, el alcoholismo e incluso de la prostitución.

Con el tiempo se hizo varias cirugías y quedó casi irreconocible. La artista, quien estuvo años en las pantallas de Televisa en telenovelas y programas como Siempre en Domingo, reveló que su adicción a la cocaína y sus vicios fueron tan fuertes que la llevaron a perder todo y quedarse sin casa, sin auto y sin dinero.

Sin embargo, logró darle un giro a su vida al convertirse a la fe cristiana en el 2008 y desde entonces lo que más agradece es que al haber dejado atrás sus adicciones pudo recuperar a su hijo Alan en el 2011, de quien se distanció durante seis años.

Sin embargo, aunque dejó atrás todo eso, la actriz y cantante dio una terrible noticia al reaparecer en el programa de TV Azteca Ventaneando, pues luego de confirmar que regresaba a los escenarios con las Grandiosas, a su Iglesia parece no haberle gustado la idea.

Breeskin no pudo evitar romper en llanto al mencionar que su Iglesia le estaba reprochando el que emprendiera una gira por Estados Unidos con el show 'Divas' donde compartirá con Manoella Torres, Dulce, Rocío Banquells y Lucía Méndez, porque aseguran que podría recaer en sus vicios.

Ahogada en llanto y visiblemente afligida, Olga mandó un contundente mensaje:

Para los cristianos tengo puro amor, pura gratitud, sé que van a orar por mí, porque conocen al mismo Señor que yo y saben que tocar el violín es mi legado, saben que tocar el violín es mi trabajo, saben que una persona no puede estar 1 año 4 meses o 6 meses sin ingreso, y no lo hago por dinero, porque si lo hubiera hecho por dinero, me hubiera ido a otro lado, pero me voy a un show digno", dijo desconsolada.