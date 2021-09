Adiós Televisa: Tras dejar TV Azteca y semanas desaparecida, conductora vuelve con dura noticia

Ciudad de México.- Hace algunas horas la desaparecida conductora Laura Bozzo, quien ha trabajado en las grandes cadenas televisivas Telemundo, TV Azteca y Televisa, volvió a usar sus redes sociales luego de permanecer prófuga de la justicia desde hace varias semanas.

Desde el pasado 13 de agosto se informó que la presentadora nacida en Perú contaba con una orden de aprehensión en México por evasión fiscal y otros delitos contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y desde entonces no ha aparecido públicamente.

Sin embargo, hace algunas horas la 'Señorita Laura' reapareció en su cuenta oficial de Twitter para disculparse por no dar la cara.

Siento no haber cumplido, entendí tenía 3 años para hacerlo y si no me presente es por que por mis problemas de salud avalados por médicos, era una sentencia de muerte anticipada, el SAT quiere que pague ¿cómo hacerlo encerrada? lo que se deba se paga", escribió la expresentadora de Laura de Todos América en TV Azteca.