Adiós TV Azteca: Sin exclusividad y en silla de ruedas, desaparecida actriz vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una querida actriz y comediante regresa a las filas de Televisa luego de estar desaparecida de las telenovelas por años debido a una dura enfermedad que la dejó en una silla de ruedas.

Tras más de 30 años en la televisora de San Ángel, la querida actriz Rosita Pelayo tuvo que abandonar los foros debido a la artritis reumatoide degenerativa que padece desde hace décadas. Esta la dejó con dificultades para mover las manos y las piernas.

La actriz, quien inició en Cachún Cachún Ra Ra! atravesó una fuerte depresión por este motivo, ya que su pasión por la actuación y estar en los escenarios era casi imposible debido a su mal estado de salud. Su última telenovela fue Las Amazonas, en 2016.

Tras perder su contrato de exclusividad con la televisora en 2007 cuando grababa La fea más bella y "cuando más lo necesitaba", vio en riesgo su futuro al quedarse sin posibilidad de trabajar y eso la preocupó bastante.

A mí me quitaron la exclusividad cuando terminé 'La fea más bella' (2006-2007). Que dices: 'Oye terminé un súper proyecto, me fue muy bien' pues tómala. Vete a bailar con la más fea. Cuando más necesitaba el dinero, en ese momento me la quitaron", comentó.

Tras su difícil divorcio del primer actor Jaime Garza por sus problemas de alcoholismo, quien falleció hace apenas unos meses, Pelayo volvió a encontrar un propósito de vida al escribir una conferencia motivacional, donde pudo canalizar su dolor y transformarlo en ayuda para las personas.

También tiene un canal de YouTube en el cual entrevista a famosos en su programa llamado 'Pelayito y en la boca', por lo que ha mantenido activa, sin embargo, aún lejos de la televisión.

En febrero de este año, la actriz apareció en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría y contó que ha recuperado un poco de movilidad tras sufrir parestesia y estar al borde de la muerte tras muchas cirugías.

Actualmente, aunque aún se ayuda de la silla de ruedas, puede pararse y caminar un poco, desafiando lo que le dijeron todos los médicos, quienes le dijeron que quedaría toda la vida inmóvil.

Sin embargo, todo cambió, pues ahora, tras aparecer en el Ajusco hace unos meses, la actriz está de vuelta en Televisa y está muy emocionada pues regresa a la actuación luego de 5 años alejada de la pantalla chica.

Rosita reveló que estará en el programa Más Noche del conductor de Israel Jaitovich y está muy feliz por volver a actuar.

Sí, me siento bien contenta que me invitaron al programa de Israel Jaitovich, me dieron chance de actuar... pero yo quería caminar pero el director no me dejó, me dijo: 'No, te pones en la silla' y yo: 'No quiero la silla' y yo pues bueno, órdenes son órdenes", dijo fiel a su sentido del humor.