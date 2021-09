Amor fallido en Televisa: Livia Brito revela por qué rechazó ser novia de Daniel Arenas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz y modelo Livia Brito sorprendió a sus fanáticos al confesar que intentó iniciar una relación amorosa con su compañero de trabajo Daniel Arenas, sin embargo, las cosas no dieron entre ellos y explicó cuáles fueron las razones.

Por medio de su cuenta de Instagram, la cubana realizó una dinámica de preguntas indiscretas con sus seguidores , y como pocas veces, decidió revelar algunos detalles de su vida privada y sentimental.

La protagonista de la telenovela La Desalmada contó el momento en que perdió la virginidad y hasta su postura en la cama

favorita; sin embargo, sorprendió al revelar que estuvo a punto de ser la novia del colombiano.

"Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios", manifestó la artista antes de brindar los pormenores de su fallida cita con el actor.

Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy méndigo me dice: 'Oye, ¿es que siempre te maquillas así?'. Y yo así de, o sea estoy en una obra de teatro, yo tenía un ojo maquillado hasta acá, la pestaña era como tres pestañas y yo toda cansada muerta de cansancio.

O sea, y yo siempre ando de cara lavada, a mí no me gusta maquillarme. Y fue esa pregunta que yo dije: ‘Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y ¿no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro? Y ahí fue como que para amigo mejor", relató a modo de anécdota Brito.

A pesar de que los actores fueron pareja en el proyecto Médicos, línea de vida, fue esta acción lo que hizo a Livia dejar a Arenasen la friendzone, mientras que el famoso disfruta de su reciente romance con la modelo y exMiss Colombia, Daniella Álvarez.

