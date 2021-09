"Cerdo depravado": Enrique Guzmán vuelve a Televisa y asegura que Frida Sofía lo denunció "por moda"

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 22 de septiembre el cantante y actor Enrique Guzmán reapareció en la pantalla de Televisa y habló abiertamente sobre la denuncia que interpuso su nieta Frida Sofía en su contra pues lo acusó de abuso sexual.

Como se sabe, hace unos meses la joven modelo y cantante se sinceró en una plática con Gustavo Adolfo Infante y contó que el intérprete de rock and roll presuntamente la tocó indebidamente cuando era una niña y aseguró que su madre Alejandra Guzmán sabía de esta situación.

Desde entonces, el exesposo de doña Silvia Pinal ha preferido no aparecer públicamente tan seguido pero esta mañana acudió al programa Hoy como invitado pues está promocionando las nuevas funciones de la obra en la que participa, Jesucristo Superestrella.

Saliéndose un poco del tema, la conductora Martha Figueroa le dijo a Guzmán que se miraba "muy bien" pese al difícil año que está teniendo y él de inmediato comenzó a hablar del caso Frida Sofía.

El cantante de 78 años aseguró que si él "padeciera de esa enfermedad" (ser un abusador), las mujeres que viven en su casa también estarían en peligro.

Esta niña se esperó 25 años para decir que yo tuve algo que ver. No lo he superado, hasta que no recapacite y no hable las cosas con verdad, no pasa nada... tiene que probar lo que acusa, y eso es muy difícil", añadió.