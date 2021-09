¡Qué violenta! Ninel Conde agrede a famosa cantante en pleno show en vivo: "Quiso tumbarme"

Ciudad de México.- A casi un mes de que Larry Ramos escapara del FBI tras encontrarse en arresto domiciliario en Miami, su pareja la cantante Ninel Conde vuelve a ser blanco de polémica.

Esta vez, la también famosa actriz no fue relacionada con los asuntos ilícitos de su marido, sino la acusación de su colega, la cantante Noelia quien la acusa de haberla agredido en un concierto.

Fue en una reciente entrevista donde la puertorriqueña respondió al cuestionamiento sobre su relación con el 'Bombón asesino' y su opinión acerca de la polémica legal que enfrenta, donde aeguró que "son unos payasos" y "no se merecen llamar empresarios".

Qué barbaridad, esas no son malas decisiones, eso es usar tu libre albedrío mal, para hacer cosas malas, entonces te viene lo malo", dijo.

Fue en ese momento que recordó cuando Ninel Conde hizo suya una de sus canciones y que, además, en una ocasión al atender una invitación a un reality show, Ninel no asistió a los ensayos y prefirió intentar tumbarla en pleno escenario, por puro "berrinche".

"Me hacen el homenaje, se monta todo y ella no quiso ir al ensayo. Ella estaba haciendo berrinches y berrinches, haciéndolo todo difícil porque tenía que hacerme homenaje, bueno la obligan y pataleó e hizo de todo", dijo.

Quiso tumbarme en vivo en televisión nacional, gracias a Dios que tengo mucha intuición... Ella me intentó meterme un codazo y yo di una pirueta hacia lado para evadir el golpe que me quería meter... Ella no es una buena persona y todos lo sabemos", contó.