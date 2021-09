¿Sale del clóset? Bisogno se destapa y 'quema' a integrante de 'Hoy': "Lo hicimos en su cama"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes, la actriz y cantante Susana Zabaleta asistió al programa de TV Azteca Ventaneando y dejó en shock al subir de tono la plática con Daniel Bisogno y exhibir a un integrante del programa Hoy de Televisa.

Y esque la actriz, quien hace años fue vetada de Televisa pero dejó las telenovelas por el teatro y la música, sostuvo una picante plática en el foro de Ventaneando que dejó a Pati Chapoy y al resto de los conductores con el ojo cuadrado.

Resulta que la actriz llegó al programa a promocionar la comedia musical The Prom México, en la cual se aborda el bullying que sufren las personas homosexuales en el país y aborda la historia de una joven gay que no es rechazada por su orientación y nadie quiere acompañarla a la graduación.

Luego de que Susana Zabaleta confesara que su hijo Matías Gruener podría hacerla abuela pronto ya que le gustan las jovencitas un poco más grandes que él, se le preguntó a la actriz si habla con sus hijos acerca de llevar su sexualidad de forma responsable.

Susana contó que ha intentado aconsejarlo, pero él le dice que en la escuela le han dado la información que necesita. Reveló que sí le preocupa cuando su hijo se encierra en su cuarto con su pareja, por lo que intenta hacerse presente y distraerlos.

¿No quieren unas palomitas? (...) ¿No quieren cenar?... '¿Ahora qué digo?'", dijo Susana.

La también actriz luego empezó a contar cómo su papá le hacía la 'vida de cuadritos' al actor Ari Telch cuando andaban y recordó que no solo su papá era un suegro de pesadilla, sino también su madre.

Una vez que me dolía el estómago e iba yo bajando... me dice mi mamá: '¿cómo que por qué te duele? duele cuanto estás ahí trepada' y yo dije uuuu, oye pues era mi primera vez".

Mientras hablaba de su intimidad cuando era adolescente y recordar cómo antes no podían ni tomarse la mano sin que los padres los regañaran y por eso se escondían, la actriz le preguntó a Daniel Bisogno si alguna vez le pasó una situación en específico.

No sé si lo hacías tú...", le dice Zabaleta dejando a todos en shock por la incomodidad que causó el poner en duda si tenía relaciones con mujeres.

"Yo creo que todavía... ¿qué? ¿qué parque?", le responde Bisogno rompiendo un poco la tensión. "No, me refiero a que si cuando no estaban los papás decías: 'En la cama de mis papás, unos besos ¿no?' entonces ibas a la cama de tus papas y decías 'Wow'".

Fue en ese momento que Bisogno 'balconeó' a una conductora del programa Hoy con la que tuvo un romance, Andrea Escalona, hija de la fallecida productora del matutino Magda Rodríguez, pues aseguró que tuvieron sus 'queberes' ¡en cama de la suegra!

Yo sí me aventé en camas de suegra... fíjate, la pobre Magda se me va aparecer un día".

"¡¿Con la suegra?!", le dice Chapoy atónita, "No, sin la suegra... y de la Magda Rodríguez que era brava", le responde Bisogno.

Esto ya está tomando otro color para un programa nocturno", dijo Pati, cambiando de tema ante la intensidad de la divertida plática.

Como se recordará, Daniel y Escalona tuvieron un romance que duró casi dos años y el cual inició en 2008, cuando la conductora de Hoy tenía apenas 21 años y él 34.

Primero comenzaron como amigos y poco a poco la atracción los llevó a buscar algo más, sin embargo, terminaron porque ambos tenían proyectos muy diferentes. Mientras que Andrea no quería ser mamá, Bisogno quería formar una familia.

